Can Ataklı: Devlet içinde sanki bir iç hesaplaşma yapılıyor

Bundan neredeyse bir yıl önce Sedat Peker’in video konuşmalarından Türkiye’nin bir uyuşturucu ticareti merkezi olduğunu öğrenmeye başlamıştık. Peker’in anlattıklarına göre uyuşturucu ticaretinin içinde maalesef devletin bazı yöneticilerinin de olduğu ileri sürülüyordu.

Buna rağmen hiçbir savcı harekete geçmedi, söylenen hiçbir şey ihbar kabul edilmedi, muhalefet de bu konuların irdelemede biraz zayıf kaldı. Ancak başka bir şey oldu ve oluyor. Devlet içinde sanki bir iç hesaplaşma yapılıyor. Devletteki gücünü artırmak isteyenlerin uyuşturucu üzerinden bir savaş verdikleri izlenimi ediniyorum son günlerdi.

Peker’i ifşaatlarından sonra birkaç uyuşturucu operasyonu yapıldı. Ancak hepsinde her zamanki gibi sadece aracılar, taşıyıcılar yakalandı, baron denilen asıl patronlara hiç ulaşılmadı. İlk defa geçen hafta bir patronun yakalandığını öğrendik. Ali Osman Akat isimli devletin en tepesindekilerle fotoğrafları olan bu kişi Kolombiya’dan gelen uyuşturucunun takibi sonunda ele geçmişti.

Can Ataklı’nın yazısı