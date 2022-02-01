Can Ataklı: Demek ki AKP içinde de sağduyulu insanlar var

Sanıyorum sarayın iletişim işlerine bakan adamı Fahrettin Altun yine saraya bağlı bütün gazete ve televizyonları aradı ve “Bu konuşma yayınlanmayacak” emrini verdi.

Nasıl anlıyorum bunu?

Erdoğan’ın Trabzon mitingindeki bu korkunç görüntüler sosyal medyada en çok izlenen görüntüler olduğu halde dünkü saray gazetelerinin hiçbirinde yoktu.

Önceki gece saray medyasının televizyonlarında da bu sahne hiç yer almadı.

Erdoğan’ın Çamlıca Camisi’ndeki Sezen Aksu’ya “Dilini kopartırız” demesi sansürlenmişti.

Ancak orada Erdoğan tek başınaydı.

Oysa Trabzon’daki görüntülere pek çok bakan ve AKP’li yönetici de tanık olmuştu.

Ancak konu buna rağmen sansür edildi.

Demek ki AKP içinde de sağduyulu insanlar var.

Demek ki AKP içinde de bu güne kadar görülmemiş bu “çocuk üzerinden siyaset yapmanın” çok ayıp bir şey olduğunu düşünüyor.

Bu açıdan bakınca ülkem adına umutlanıyorum elbette.

Can Ataklı’nın yazısı