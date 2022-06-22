Can Ataklı: Cumhurbaşkanının kaç tane baş danışmanı olduğu bilinmiyor

Gerçi Erdoğan elbette maaşıyla yaşamıyor. Her şeyi devlet tarafından karşılanıyor. Aldığı maaş kullandığı uçaklardan birinin motorunun çalıştırılmasına bile yetmez orası da ayrı.

Öğrendiğimize göre Erdoğan maaşına yüzde 40.4 oranında zam yapılması için Meclis’ten ek bütçe talep etmiş. En son zammını ocak ayında alan Erdoğan bu ek bütçenin de verilmesi halinde, ki meclisin buna karşı çıkacak hali yok, artık 141 bin 453 lira maaş alacak. Cumhurbaşkanıdır, her maaşı alır; ne diyeyim artık, ama benim aklıma saray ahalisinin maaşları takılıyor. Öncelikle şunu söyleyeyim; şu anda Cumhurbaşkanının kaç tane baş danışmanı olduğu bilinmiyor.

Daha doğrusu bunun bir kaydı yok. Başdanışmanlar diye arama yaptığınızda karşınıza Demirel’in cumhurbaşkanlığından bu yana başdanışmanlık yapanların listesi çıkıyor. Bunların hangisi Erdoğan tarafından atandı, hangileri diğer cumhurbaşkanlarının başdanışmanıydı ayırmak zor.

Bunların dışında çeşitli kurullar var sarayda Erdoğan’a hizmet veren. Bunlara ne kadar ücret ödendiği bilgisi de hiç yok.

Can Ataklı’nın yazısı