Can Ataklı: CİMER 90 bin kişilik bir ordu gibi çalışıyor

CİMER açıklamasından çok önemli bilgilere ulaşıyoruz.

Bu bilgiler CİMER’in çok farklı bir alanda hizmet ettiğini ve adalet arayanlarla birlikte kendilerinden olmayanlara öfkelenen AKP’lilerin ihbar merkezi haline geldiğini gösteriyor.

Örneğin açıklamada şöyle bir cümle var;

“Devletin yürütme organı içinde yaklaşık 40 bin idari birim dahilinde kendi kamu kurumlarını temsilen yaklaşık 90 bin kamu görevlisini barındıran CİMER’e; 2023 yılında 7 milyon 650 bin başvuru yapılmış ve bu başvuruların okunması, sevk edilmesi, cevaplandırılması kapsamında bir yılda 34 milyon işlem gerçekleştirilmiştir.”

Demek ki eskinin “Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü” yeni adıyla “Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi” 90 bin kişilik bir ordu gibi çalışıyor.

Sadece bir yıl içinde bu kuruma 7 milyon 650 bin başvuru yapılmış.

Mahkemeye gitmeyen, suç duyurusunda bulunmayan 7 milyondan fazla vatandaş CİMER’i bir ihbar hattı gibi kullanıyor.

Yapılan ihbarların niteliğini elbette tam olarak bilmiyoruz ancak uygulamadan anlaşıldığı kadarıyla ihbar kurumu gibi çalışan CİMER iktidara karşı olan tutum ve davranışları bu yolla öğrenip devletin diğer organlarını harekete geçiriyor.

Örneğin yazılan bir yazı ya da yapılan bir konuşmadan rahatsız olan bir vatandaş CİMER’e “Bu kişi vatan hainliği yapıyor” diye şikayetçi oluyor, CİMER bu başvuruyu savcılara gönderiyor, savcılar da adeta bunu görev bilerek kişiler hakkında dava açıyor.

Avukat tanıdıklarımın söylediğine göre bu yolla gelen şikayetler üzerine açılan binlerce dava var.

İşin kötü tarafı savcılar CİMER’den geldiği için şikayetleri anında işleme alıyor ve çok büyük çoğunluğunu iddianameye çevirerek topu mahkemeye atıyor.

Böyle bir düzen dünyanın başka hangi ülkesinde var bilmiyorum.

Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim;

“CİMER 90 bin kişilik ordusuyla iktidarın propaganda ve hesap sorma merkezi gibi çalışıyor. Binlerce insan CİMER’e yapılan şikayetlerin doğru olup olmadığına bakılmaksızın mağdur ediliyor.”

Bunun kanıtı zaten CİMER’in açıklamasında yer alıyor.

Şöyle denmiş bu açıklamada;

“Son günlerde gündeme yansıyan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) başvurusu incelendiğinde, başvurunun başvuru sahibi tarafından doğrudan ilgili kurumlara yönlendirildiği, İletişim Başkanlığı personeli tarafından herhangi bir okuma, sevk ya da başkaca bir işlem yapılmadığı belirlenmiştir.”

Yani CİMER şikayetle ilgili hiçbir ön çalışma yapmıyor, hemen “ilgili” yere sevk ediyor.

Bu iktidarın kendinden olmayanlara yönelik “anında işlem yapmasının” bir aracıdır ve toplumda “ihbarcı zihniyeti” öne teşvik eden ve iktidardan yana olmayan herkesin sindirilmesini amaçlayan bir operasyondur.

Can Ataklı’nın yazısı