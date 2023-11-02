Can Ataklı: CHP, yönetime kim gelirse gelsin artık muhalefete başlamak zorunda

CHP’nin demokratik yapısı sayesinde 2023 seçiminde uğradığı büyük hayal kırıklığını üzerinden atacağına ve yeniden atağa kalkabileceğine inanıyorum, inanmak istiyorum. Bu nedenle Kurultay’ın bir an önce bitmesini ve kazanan kim olursa olsun CHP’nin yeni yapısını görmek istiyorum.

Bu yeni yapının oluşmasından sonra en büyük beklentim CHP’nin yeniden siyasete dönmesi ve “muhalefet” olduğunu hatırlamasıdır. CHP, yönetime kim gelirse gelsin artık muhalefete başlamak zorundadır.

Gerçekleri daha açık biçimde kamuoyuna aktarmak, bunun için her türlü eylemi yapmak zorundadır CHP yönetimi. Hem ülkemiz hem dünya şu sıralar büyük bir sınavdan geçiyor ve Kurultay gürültüsü içinde CHP muhalefet görevini layıkıyla yerine getiremiyor. Bu durum belki birkaç gün için zaaf olarak kabul edilebilir ama Kurultay’dan sonra aynı muhalefetsizliğin sürmesi asla affedilemez.

Can Ataklı’nın yazısı