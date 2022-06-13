Can Ataklı: Bunu yapanlar yarın nasıl hesap verecekler acaba?

Sabri Uzun, Yargıtay’ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen hapis cezasını onamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda “Sayın Kaftancıoğlu, Halide Edip, 23 Mayıs 1919 günü İngiliz işgali altındaki İstanbul Sultanahmet meydanında özgürlük nutku atmıştı. İşgalciler bile Ona, senin gibi ceza vermemişlerdi. Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum” demişti.

Vay sen misin bunu yapan. Saraydan gelen talimatla Emniyet Genel müdürlüğü hemen “İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış birisinin böyle bir “AHLAKSIZLIĞI” kabul edilemez” açıklaması yapmıştı. Sonra da Uzun hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın sonunda Sabri Uzun’un 10 Haziran 2022 tarihi itibarıyla rütbelerinin, kimliğinin ve silahının geri alınmasına karar verilmiş.

Şu ayıba bakar mısınız? Şu rezalete bakar mısınız? Şu ilkel intikam duygusuna bakar mısınız? “İktidardan yana olmayan birine destek verdi” diye koca bir ömrü bir kalemde silecek kadar ahlak ve vicdandan uzaklaşmış bir zihniyetle karşı karşıyayız ne yazık ki. Bunu yapanlar yarın nasıl hesap verecekler acaba?

Can Ataklı’nın yazısı