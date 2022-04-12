Can Ataklı: Bu slogan bazı Arap ülkelerinde dalga konusu yapılmış

Hani AKP genel başkanı mitinglerde parmağı ile dört işareti yaptıktan sonra “Bu da bizim Rabiamız” diyerek “Tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet” kavramlarını sayıyor ya, işte bu slogan bazı Arap ülkelerinde dalga konusu yapılmış.

Son zamlarla halkın artık patlıcanı, domatesi, biberi tek tek almasına atıfta bulunan bir Arap Twitter kullanıcısı bu mesajı atmış.

Mesajın altındaki Türkçe tercüme Google tercümesi.

Ben de Arapçayı çok iyi bilen sevgili dostum Veysi Dündar’a sordum. O gerçek tercümeyi böyle gönderdi: Türkiye’de adetle sebze satışı başladıktan sonra, Türkler Rabia sloganıyla çektikleri bir video ile dalga geçtiler. Tek Vatan, Tek Bayrak, Tek Millet, Tek Devlet yerine; Tek Domates, tek Patates, Tek biber, Tek patlıcan” dediler.

Can Ataklı’nın yazısı