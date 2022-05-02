Can Ataklı: Bizzat Erdoğan işaret ederse pek kurtuluş olmuyor

İktidar beğenmediği herkesin başına bir iş açıyor, bunu biliyoruz. Ama eğer bizzat Erdoğan işaret ederse, işte o zaman pek kurtuluş olmuyor.

Çünkü Erdoğan hangi konuda olursa olsun birini işaret ederek konuştuğunda devletin ilgili tüm birimleri hemen harekete geçiyor.

AKP genel başkanı en son İBB başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef gösterdi.

Geçmiş yıllarda teröristlerle elde silah fotoğrafı ortaya çıkan bir kişinin geçici görevle İBB’de çalıştığının öğrenilmesi ve kurulan kumpasla yakalanması üzerine saray medyası birkaç gündür linç kampanya yapıyor.

Can Ataklı’nın yazısı