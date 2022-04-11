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Yaramazlara biraz batar!

Can Ataklı: Belli ki saray Suudi Arabistan’dan yüklü bir para alacak


Elden kaçırılmış olan infaz timine dava açılmıştı, Suudiler bu dava ile ilgili bilgileri talep ediyordu ama Erdoğan “Yok öyle yağma, verelim de hepsini yok edin öyle mi?” diye öfkesini gösteriyordu.

Suudi Arabistan da karşı ataklara başlamıştı. Türkiye ile ilişkiler en aza indirildi, ülkede Türk ürünlerine karşı boykot başlatıldı, Hac ve umre ziyaretlerine engel konuldu.


Sonra ne olduysa oldu işler değişti birden.

Şimdi Suudi Arabistan Erdoğan’ı üstelik bayram namazını Kabe’de kılmak üzere davet etti, Hac ve Umre ziyaretlerindeki kısıtlamalar kaldırıldı, bu yıl 1 milyon kişilik kota açıldı, Türk mallarına boykot kalktı.

Tamam belli ki saray Suudi Arabistan’dan yüklü bir para alacak ve bu nedenle sert bir U dönüşü yaptı.

İyi de Suudi Arabistan bu işten ne kazanıyor, sadece davadan vazgeçilmiş olması bunca fedakarlık için yeterli midir, onu da bilmek isteriz.

Can Ataklı’nın yazısı

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