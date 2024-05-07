Can Ataklı: Bana göre ‘en tehlikeli’ bakan Yusuf Tekin

Tüm geçmişi siyasal İslamcı anlayışı eğitimin temeli yapmak için çabalarla geçen Yusuf Tekin şu anda Milli Eğitimi, baştan aşağı değiştirmek için kolları sıvamış durumda.

“Türkiye Yüzyılı Maarif Müfredatı” adını verdiği planı uygulamaya koymak için canhıraş bir çalışma içinde ama bana göre bunda başarılı olamayacak.

Çünkü yeni müfredat diye ortaya konan şey AKP’liler dahil toplumda tepki yaratmış durumda.

Bu plan uygulama şansı bulamasa bile bu bakanın, o makamı işgal etmesi bana göre çok tehlikeli.

Bugün sizlere 70 kitabı olan eğitim konusunda uzman Ali Özdemir’in eğitimle ilgili yapılan yanlışları içeren bir değerlendirmesini sunmak istiyorum.

Maddeleri lütfen dikkatle okuyun, aralarında yanlış diyebileceğinizin çıkacağını hiç sanmıyorum…

Can Ataklı’nın yazısı