Can Ataklı: Bahçeli uzun yıllardır halkın içine girmiyor

Devlet Bahçeli’ye bir önerim var. Lütfen bir çarşı pazar turu düzenlesin. Ama öyle kalabalık bir partili heyeti ve sayısız koruma ile değil. Makete girsin örneğin, vatandaşla konuşsun, bir semt pazarında dolaşsın, bakalım kaç kişi var, kim ne alabiliyor, sonra bir taksiye binsin, metroda iki durak gitsin, milletle sohbet etsin. Ama inanın bırakın bunların hepsini birini bile yapamaz.

Sadece Bahçeli mi, iktidar ortağı olan iki partinin en tepeden en aşağıya kadar yöneticilerinin hiçbiri bunu yapamaz, göze alamaz. Devlet Bahçeli çok uzun yıllardır halkın içine girmiyor, neyin olup bittiği görmüyor, Erdoğan’ın anlattıkları ile yetiniyor.

İnanmıyorsa, denemesi bedava. Hani ikide bir “yüreğin yetiyorsa” klişesi ile muhalefete çatıyor ya, işte kendi “yüreği yetiyorsa” sokağa bir çıksın bakalım.

Can Ataklı’nın yazısı