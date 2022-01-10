Can Ataklı: Bahçeli dışında bu aşıyı yaptıran görmedim

Yerli ve milli aşı üretildiği açıklandı.

Şu ana kadar Bahçeli dışında bu aşıyı yaptıranı görmedim.

Vatandaşın da heyecan içinde yerli ve milli aşıyı yaptırmadığını gözlüyoruz.

Geçen gün kendi üçüncü aşımı yaptırdım, doktorlara “Turcovac yaptıran var mı?” diye sordum, tek tük varmış, ancak özellikle yerli aşı talep edene şu ana kadar hiç rastlanmamış.

Nedeni basit, çünkü kimse güvenmiyor.

Nasıl güvensin ki, bu aşı ile ilgili henüz hiçbir bilimsel veri yok.

AKP genel başkanının güya “yerli ve milli” olduğu gerekçesi ile bu kadar savunmasının da bedelini bir süre sonra ödemek zorunda kalabiliriz.

Yerli denilen aşı için de tıpkı Sinovac için yaptıkları gibi yoğun propaganda yapıyorlar.

Bir süre sonra bu aşının aslında çok da yararlı olmadığı ortaya çıkarsa ne olacak?

Ne olacağı belli aslında.

Nasıl daha önce Sinovac’ı göklere çıkarıp sonra unutturdularsa

Yerli denilen aşı için de aynısını yaparlar olur biter.

Can Ataklı’nın yazısı