Yaramazlara biraz batar!

Can Ataklı: Aslında bütün söyledikleri aynı kapıya çıkıyor

Bayılıyorum Erdoğan’ın bazı konuşmalarına.

Ne demişti “Ben ekonomistim, faiz sebep enflasyon sonuçtur, Türkiye ekonomisi benden sorulur.”


Sonra şu söz de onun; “Ben bu görevde olduğum sürece faizler asla artmayacaktır.”

Cumhurbaşkanı seçiminden önce de “Verin bu kardeşinize yetkiyi görün bakın faizmiş, dolarmış ne oluyor?” demişti.

Sık söylediği cümlelerden biri de şu;

“Hedefimiz enflasyonda tek haneli rakama ulaşmak.”

Bunu son 8 yıldır her yıl en az bir kere söyledi. Son söylediğine her halde özellikle emekliler çok gülmüşlerdir; “Bu yılı emekli yılı ilan ediyoruz, emeklilerimizin yüzü gülecek, kimse emeklilerle benim arama açamaz.”

Aslında bütün söyledikleri aynı kapıya çıkıyor; Ekonomi battı, içinden çıkamıyoruz. Ama kuyruğu da titretmeyiz.

Can Ataklı’nın yazısı

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