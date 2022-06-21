Can Ataklı: Anayasa ne derse desin, ‘millet istiyorsa’ kavramını atıyorlar ortaya

Erdoğan’ın zamanında yapılacak bir seçimde aday olamayacağı konusu belli ki artık sarayın da telaşı haline gelmiş.

Yakın bir zamana kadar bu konudaki soruları asla cevaplamayan, ciddiye bile almayan saray yazarları şimdi Erdoğan’ın aday olabileceğini anlatmak için kampanya başlattılar.

Sarayın Hürriyet’teki sözcüsü Abdülkadir Selvi o telaşı o kadar iyi yansıtıyor ki Anayasa’yı bile bir kenara bırakmış; “Bu millet istediği sürece Erdoğan üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olur ve seçilir. Hatta Anayasa’ya göre 2023 seçimlerinden sonra erken seçim kararı alıp dördüncü kez aday olabilir” diyor.

Böylelikle yepyeni bir siyasi kavramla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz.

Anayasa ne derse desin, “millet istiyorsa” kavramını atıyorlar ortaya.

Bunu ilk dillendiren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek olmuştu.

Can Ataklı’nın yazısı