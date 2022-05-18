Can Ataklı: ‘Almanlar Türkiye’yi kıskanıyor’ sözü doğru olabilir

Alman Nürnberger Nachrichten gazetesinin haberine göre, 21 Nisan 2020 tarihinde Başbakan Söder’in “Maske Zorunluluğu” geleceğini duyurmasından bir gün önce, Karin Söder ve kardeşi Andreas Baumüller’in sahibi olduğu şirket, ilgili sağlık dairesine 16 milyon adet maske tedariki teklifinde bulunmuş. Ancak Karin Söder’in teklifi yeterli sertifika bulunmadığı için reddedilmiş. İşe bakın ihaleye Başbakanı’n eşi giriyor, ama ihale komisyonu “Senin belgen eksik” diyerek kadını saf dışı bırakıyor.

Ancak muhalefet olayı duyunca kıyameti koparmış. İhale Karin Söder’e verilmemiş olsa bile Başbakan’ın eşinin maske zorunluluğu konacağını önceden haber alıp ihaleye katılmasının ahlaki kurallara uymayacağı gibi bunun hukuken de sakıncalı olduğunu ileri süren muhalefet Başbakan’ın istifasını istemiş.

Söder o sırada istifa etmemiş olsa bile kısa bir süre sona, yine yüz kızartıcı bir başka suçlama karşısına kalınca istifa etmek zorunda kalmış. Almanlar Türkiye’yi kıskanıyor sözü bu açıdan doğru olabilir. Söder gibiler kıskanıyordur mutlaka. Çünkü Söder Alman değil, Türk olsa baş tacı edilirdi.

Can Ataklı’nın yazısı