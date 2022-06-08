Can Ataklı: Allah aşkına söyleyin ‘bu işin asıl dibi’ neresi

Yeni “müjdeler” açıklandı açıklanmasına ama “bu müjdeleri duyan dolar” da başını yine yukarı çevirdi.

Ben bu yazıyı yazdığım sırada Dolar 16.74’teydi. Siz okurken değişmiş olabilir.

“Müjdeler verilmesiyle” yeniden atağa kalkan dolar için çok değil bundan 2 buçuk ay önce Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Türk Lirası şu an en zayıf halinde, dibi gördü. Artık bundan sonra gideceği neresi var?” demişti.

Şaşırmayın, Nebati bu sözü söylediği gün Dolar 14.6 liraydı. Başka söze hacet var mı?

Allah aşkına söyleyin “Bu işin asıl dibi” neresi ona göre bilelim biz de.

Can Ataklı’nın yazısı