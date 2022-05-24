Can Ataklı: ABD büyükelçisi, miting bittikten sonra çağrıldı

Miting bitti, her şey gayet güzel yaşandı, sarayın o zaman aklına geldi ve Amerika büyükelçisi Jeff Flake Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Bakanlık yetkilileri Flake’e, açıklamadan duyulan rahatsızlığı iletmişler.

Türkiye’de önemli bir problem varmış izlenimi yaratılmasının kabul edilemez olduğu, söz konusu mitingin dün sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiği ve herhangi bir olayın yaşanmadığı da vurgulanmış Flake’in yüzüne karşı.

Kimi kandırıyorlar acaba? Açıklama yapıldığı tepki gösteremediler, iş bitmiş gitmiş ayar vermeye çalışıyorlar. Amerika’ya kafa tutuyorlar ya.

Can Ataklı’nın yazısı