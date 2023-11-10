Camide Atatürk’e dua edilmesine karşı çıkarak ‘Kafir’ demişti: Gözaltına alındı

İstanbul’daki bir camide imamın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e dua etmesinden rahatsızlık duyduğunu anlattığı videoyu sosyal medyada paylaşan şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Başsavcılığı, cami çıkışı sosyal medyada videolu paylaşım yapan bir kişinin, imamın Atatürk’e dua etmesinden rahatsızlık duyup camiyi terk ettiğine yönelik ifadeleri üzerine soruşturma başlattı.
AA’nın haberine göre şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüpheli, söz konusu videoda “Kafire dua edilmez diye bağırarak camiden çıktık elhamdülillah” demişti.
Başsavcılığın kararının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, paylaşımın yapıldığı rumuzlu sosyal medya hesabının Ahmet B’ye ait olduğunu tespit etti.
Ümraniye’de gözaltına alınan şüphelinin, hakkında ‘Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’a muhalefet’ ve ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçlarından işlem yapılıp savcılığa sevk edileceği öğrenildi.