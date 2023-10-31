Camı açık unutulan araçtan 16 bin dolar çalındı

Bursa’nın Gürsu ilçesinde, camı açık unutulan park halindeki hafif ticari araçtan 16 bin 200 dolar (yaklaşık 460 bin lira) çalındı. Paraları çalarken güvenlik kamerasınca görüntülenen şüpheli gözaltına alındı. Yenidoğan Mahallesi’nde gece park ettiği aracından 16 bin 200 dolar bulunan çantasının çalındığını fark eden A.B. (49), polise ihbarda bulundu. Çevredeki bir güvenlik kamerasının kayıtlarını izleyen ekipler, […]