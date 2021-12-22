Çalınan dolarlarının bulunmasına sevinemedi: Kur düştü, zarardayım

Diyarbakır’da 17 Aralık’ta çalınan 10 bin doları, dün akşam zanlıların bulunmasıyla kendisine teslim edilen kişi, “Dolar düştü, 60 bin lira zararım var. Hırsızlar zararımı karşılasın” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Türk Lirası mevduat hesaplarının getirisinin döviz getirisi altında kalması durumunda aradaki farkın ödeneceğini açıklamasının ardından döviz kurlarında sert düşüş yaşandı. Dolar/TL kuru 11,20, avro/TL kuru ise 12,50 düzeyine kadar indi.

Yaşanan düşüş, kurun yükselişine bakarak yüksekten döviz alan vatandaşları zarara uğrattı. Zarara uğrayanlar arasında belki de en ilginç olay pazarcı Mehmet Tekin’in başına geldi.

DHA’ya göre Tekin, Diyarbakır’da 17 Aralık’ta namaz kılmak için camiye girdiği esnada 10 bin dolarını çaldırdı. Çalınan dolarlar beş gün sonra bulundu.

Polis ekiplerinin parasını teslim ettiği Mehmet Tekin, doları bozdurmak için yanına aldığı sırada çaldırdığını söyledi.

Tekin, “Şimdi dolar düşmüş durumda. Borçlarım vardı, ödemek için bozduracaktım. 60 bin TL zararım var. Hırsızların bu zararı karşılamalarını istiyorum” diye konuştu.