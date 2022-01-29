Çalık Holding, Taliban’la anlaştı: Afganistan’ın enerji sorunu çözülecek

Çalık Holding, Taliban yetkilileriyle varılan anlaşma sonucunda Afganistan’daki enerji sorununa çare olabilmek için elektrik hattı üstlendi.

Fotoğraf: DABS

2018 yılındaki anlaşmayla Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan doğalgaz boru hattı projesinin paralelinde ilerleyecek olan elektrik iletim hattı projesini Çalık Holding üstlenmişti.

Hattın 750 kilometrelik kısmının Afganistan topraklarından geçeceği, söz konusu hattan elde edilecek yıllık 100 milyon dolarlık transit gelirin doğrudan Afganistan’ın devlet hazinesine aktarılması planlanıyordu.

Proje sayesinde Türkmenistan’dan Pakistan’a 1000 megavat elektrik aktarılacağı belirtilen açıklamada, 1,6 milyar dolarlık projenin üç yıl içinde tamamlanacağı kaydedilmişti.

2018’in aralık ayında Afganistan’ın başkenti Kabil’de düzenlenen imza törenine dönemin Afganistan cumhurbaşkanı Eşref Gani, Türkiye’nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul ve Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık katılmıştı.

Gani, Taliban’ın ülkede kontrolü ele geçirmesinin ardından 15 Ağustos 2021’de ülkeyi terk etmişti.

Kabil Havalimanı’nın işletmesini isteyen Türkiye’nin yeni Taliban hükümetiyle ilişkisinin ne olacağı merak konusu olurken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni yönetimle görüşüldüğünü söylemişti.

Taliban heyeti de ekim ayında Türkiye’ye gelmişti.

Geçen günlerde de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda 11 yardım kuruluşunun Afganistan halkı için topladığı 750 ton malzeme taşıyan insani yardım treni, Ankara’dan yola çıkmıştı.

Taliban hükümetiyle Türk şirketlerin yaptığı anlaşmaların da devam ettiği anlaşılıyor.

Afganistan’ın elektrik dağıtım kurumu DABS’ın sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Türkmenistan ve Çalık Holding yetkilileriyle yapılan dört günlük müzakereler sonucunda enerji sektörü gelişimi için protokol imzalandı.

Hafiz Mohammad Amin, CEO of DABS has signed a Trilateral Energy Sector Development Protocol & a contract for the expansion of Noor-ul-Jahad Substation with Turkmenistan & Çalik Holdings.

Also, comprehensive discussions were held on various energy projects during d 4-day meetings. pic.twitter.com/xoMZ1t7GrQ — DABS – د افغانستان برښنا شرکت (@DABS_Official) January 27, 2022

Anlaşmanın 1988 yılından bu yana BM’nin yaptırım listesinde yer alan Taliban yetkilisi Abdullatif Mansur’un katılımıyla imzalandığı bildirildi.

Anlaşmaya göre Çalık Holding, Afganistan’ın batısındaki Noor-al-Jihad trafo merkezi elektriğinin 110 kV’dan 220 kV’a uzatılmasını üstlendi. Proje, çift devre enerji nakil hattını içeriyor