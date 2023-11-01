California’daki ‘tarihi’ çıplaklar kampı satılığa çıkıyor

ABD’nin California eyaletinin South Bay bölgesindeki ‘tarihi’ bir çıplaklar kampı satışa çıktı.

Görsel: Lupin Lodge

Lupin Lodge, tatil köyünün işletmecisi Lori Kay Stout tesise ilk kez kırk yıldan uzun bir süre önce, 19 yaşındayken Santa Cruz Üniversitesi’nde öğrenciyken gelmiş.

CBS News’e konuşan Stout, “Burası inanılmaz güzel, doğası muhteşem ve aynı zamanda topluluğu da çok ama çok özel” diyor.

Burası aynı zamanda Lori Kay Stout’ın kocası Glyn Stout’la tanıştığı yer. Eşinin 2015 yılında vefat etmesinden beri burayı korumak için çalışıyor.

“Burası aslında içki yasağı sırasında kapatılan bir şaraphaneydi. Daha sonra 1935 yılında natüristler kurdu” diyor Stout.

Tesis birçok ulusal çıplaklar buluşmasına ev sahipliği yaptı ve çıplaklar kampıyla ilgili televizyon programlarını da ağırladı. Tarihi tesis şu anda satılık.

Bu durum Stout’un yüreğini burksa da 61 yaşındaki kadın sağlığının kötüye gittiğini söylüyor:

“Burası Los Gatos Ticaret Odası’ndaki en eski işletme. Aynı zamanda Mississippi’nin batısındaki en eski çıplaklar tesisi. ‘Tamam, bayrağı devretme zamanım geldi’ diyen kişi benim. Umarım bayrağı devredecek başka nüdistler de vardır. Ama bunu yapmak çok zor bir karardı. Kendime, sağlığıma ve aileme dikkat etmem gerekiyor.”

Mülk 112 dönümlük (112 bin metrekare) bir araziyi kapsıyor. Tesis ise restoran, tenis kortu, voleybol sahası, spa küveti, sauna ve havuzun bulunduğu 12 dönümlük arazinin etrafında yer alıyor.

Stout, fiyat dillendirmeyi reddetse de, bir aracı kurum mülkü 32 milyon 800 bin dolar (929 milyon 217 bin 440 lira) olarak fiyatladı.