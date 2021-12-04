Çaldığı otomobille Kapadokya’yı gezerken yakalandı

Kayseri’de, otomobil ve motosiklet hırsızlığı nedeniyle aranan A.Ç., çalıntı otomobille turizm merkezlerinden Kapadokya’da gezerken yakalandı.
DHA’nın haberine göre geçtiğimiz haftalarda Kayseri’de farklı tarihlerde iki otomobil ve bir motosiklet çalındı. Sahiplerinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını A.Ç.’nin gerçekleştirdiğini tespit etti.
Çaldığı motosikleti, çaldığı otomobilin bagajına yüklemiş
Teknik takip sonucu A.Ç., Kapadokya’da çaldığı otomobille gezerken, polis ekiplerince yakalandı. Kayseri’ye götürülen A.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan A.Ç.’nin çaldığı motosikleti, çalıntı otomobilin bagajına yüklediği ortaya çıktı.