‘Çakarlı saldırgan’ davasında hem ceza hem tahliye

İstanbul’da çakarlı minibüsüyle önünü kestiği aracın sürücüsünü bıçaklayınca tutuklanan saldırgana hapis cezası verildi.
Uysal, Ağustos 2020’de Arnavutköy’de trafikte tartıştığı D.A.’yı bıçaklamasının ardından tutuklanmıştı. Uysal’a dört farklı suçtan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
Yargılama bugün tamamlandı. Mahkeme, Uysal’a ‘araçların alıkonulması’ ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından toplam sekiz yıl dört ay hapis cezası verdi.
Sanığın cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine hükmedildi.