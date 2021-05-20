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Yaramazlara biraz batar!

‘Çakarlı saldırgan’ davasında hem ceza hem tahliye

İstanbul’da çakarlı minibüsüyle önünü kestiği aracın sürücüsünü bıçaklayınca tutuklanan saldırgana hapis cezası verildi.

Fotoğraf: DHA

Uysal, Ağustos 2020’de Arnavutköy’de trafikte tartıştığı D.A.’yı bıçaklamasının ardından tutuklanmıştı. Uysal’a dört farklı suçtan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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Yargılama bugün tamamlandı. Mahkeme, Uysal’a ‘araçların alıkonulması’ ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından toplam sekiz yıl dört ay hapis cezası verdi.

Sanığın cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine hükmedildi.

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Eleştirilmekten korktuğumuz için söylemekten ya da yapmaktan korkuyor olabilir miyiz?
Para denilen şeyi biriktireceğimize kullanmak daha mantıklı değil mi?
Ne istediğini bilmek kadar güzeli var mı hayatta?
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