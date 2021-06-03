Çağlayan adliyesi çevresinde bir günlük eylem yasağı

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde bulunan Çağlayan adliyesinin meydan ve çevresinde bir günlük eylem yasağı getirildi.

Fotoğraf: adalet.gov.tr

Kaymakamlığın yazılı açıklamasında, ilçe sınırları içerisinde yapılacak veya yapılması muhtemel açık/kapalı yer toplantısı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması benzeri faaliyetleri önceden tespit edebilmek amacıyla sosyal medya ve açık kaynaklardan usulüne uygun yapılan araştırmalar ve elde edilen bilgiler doğrultusunda, bugün Çağlayan Adliyesi meydanı ve çevresine çok sayıda toplanma çağrıları yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu kapsamda ilgili kanun maddeleri ve buna ek olarak Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili hükümlerine istinaden genel sağlığın ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi adına Çağlayan Adliyesi meydanı ve çevresinde gerçekleştirilmesi planlanan eylem, gösteri, toplanma, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi vb. tarz eylem ve etkinlikler 03/06/2021 tarihinden itibaren bir gün süreyle yasaklanmıştır.”