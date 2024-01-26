Çağlar Fenerbahçe için İstanbul’a geliyor

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü’nün transfer görüşmeleri için İstanbul’a geleceğini duyurdu.

Çağlar Söyüncü. (AA)

Rodrigo Becao’nun sakatlığı ve Alexander Djiku’nun Afrika Kupası’na gitmesi nedeniyle Fenerbahçe ‘acil stoper takviyesi’ arayışındaydı.

Bu kapsamda önce ünlü İtalyan stoper Leonardo Bonucci’yle anlaşılmıştı.

Sarı lacivertli ekip şimdi de Atletico Madrid’de forma giyen Çağlar Söyüncü için kolların sıvandığını açıkladı.

Kulüpten gelen açıklamada şunlar kaydedildi:

“2023-2024 sezonu ara transfer döneminde Futbol Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda milli oyuncu Çağlar Söyüncü kulübümüzle transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul’a gelecektir.”