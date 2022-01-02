Çağhan Kızıl: Asıl soru pandeminin bitmesi değil, nasıl biteceği ve hasarın ne kadar olacağı

Pandemi bitecek mi sorusunun yanıtı elbette evet. Ancak yine en başından beri söylediğimiz gibi pandeminin bitmesi değil nasıl biteceği ve bu süreçteki hasarın ne kadar olacağı daha önemli bir soru. Aşılamanın yüksek yapılması, sistemin virüs yayılımını ve takibi kolaylaştırıcı şekilde kurulması, genetik dizin analizlerinin ve bölgesel risk haritalarının gerçekçi şekilde yapılması, verilerin şeffaf paylaşılması bu pandemi sürecini daha az hasarla atlatmanın en önemli yolları. Türkiye’de bunların yapılmadığını görüyoruz ki geçen sene pandemi ile ilişkili istatistiki verilerin halen yayınlanmadığını da buna eklersek durumun vehameti gözler önünde. Pandemi elbette kendi başına da bitebilir ancak bu çok daha yüksek ölüm sayısına yol açar. Pandeminin başında sürü bağışıklığı kavramı ortaya atıldığında tam da bu sebeple sürü bağışıklığının ya da pandeminin kendi haline bırakılması fikrinin geçerli olmadığını belirtmiştik. Dünya çok kısa süre içinde bilim insanlarının aşıları bulmasıyla büyük bir avantaj elde etti. Bugün yaşadığımız 1,5 milyon günlük vakada ölümlerin düşük olmasını çoğunlukla aşılara borçluyuz. Bu nedenle rasyonelitenin ve bilimin bu alandaki öngörülerine kulak tıkamamak ve onları reddetmemek zorundayız. Buna rağmen bahsettiğimiz gibi dünyanın yarısı aşılanmamış durumda ve bu pandemi nasıl bitecek sorusunu büyük ihtimalle bir dahaki sene yılbaşında yine konuşuyor olacağız.

Çağhan Kızıl’ın yazısı