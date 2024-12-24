Çağdaş Ertuna: Filmin vizyona girmesiyle birlikte tacizlerin boyutu da değişti

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Blake Lively, geçen hafta sonu ‘It Ends With Us’ filminin yapımcısı, yönetmeni ve başrol oyuncusu Justin Baldoni’ye karşı cinsel taciz ve itibarını “yok etmeye” yönelik bir kampanya yapıldığı iddiasıyla yasal şikâyette bulundu.

Hollywood yıldızları America Ferrera, Amber Tamblyn ve Alexis Bledel, Blake Lively’yi desteklediklerini açıkladı.

Hemen ardından ‘It Ends With Us’ kitabının yazarı Coleen Hoover da Blake Lively’yi destekledi.

Blake Lively’nin avukatları, yasal şikâyetin bu yılın başında filmin yapımcılarından biri olan başrol oyuncusu Baldoni’nin “tekrarlanan cinsel taciz ve diğer rahatsız edici davranışlarını” ele almak üzere yaptıkları toplantı sonrasında gerçekleştiğini belirtiyor.

Filmin çekimlerine devam edebilmek için düzenlenen toplantıda tam 30 talepten oluşan bir liste hazırlandı.

Bunlar arasında Baldoni’nin Blake Lively ve film ekibine “pornografi bağımlılığından” artık bahsetmemesi, filme yeni seks sahneleri eklememesi, Lively’nin soyunma odasına izinsiz girmemesi gibi talepler de var.

Ayrıca Blake Lively, Baldoni’nin ölen babasıyla konuşabileceğini söylemeyi ve kilosunu sormayı bırakmasını da talep etti.

“Umarım benim yasal sürecim, suiistimal hakkında konuşan insanlara zarar veren bu uğursuz misilleme taktiklerinin perdesinin aralanmasına ve hedef alınabilecek diğer kişilerin korunmasına yardımcı olur” diyor Blake Lively.

Bazı eleştirmenler filmin aile içi şiddeti romantikleştirdiğini söylese de film gişede büyük başarı elde etti.

Filmin vizyona girmesiyle birlikte tacizlerin boyutu da değişti.

Blake Lively, yeni ve büyük bir suçlamada Baldoni’nin o sıralarda itibarını ‘yok etmek’ için kötü niyetli bir ‘sosyal manipülasyon’ kampanyası başlattığını iddia ediyor.

Çağdaş Ertuna’nın yazısı