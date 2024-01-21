Büyükçekmece’de ‘rüşvet’ operasyonu: 22 şüpheli adliyede

Büyükçekmece Belediyesine yapılan ‘rüşvet’ operasyonuyla gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘rüşvet’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce başlatılan soruşturma kapsamında 18 Ocak’ta ‘rüşvet’ operasyonu yapılmıştı. Aralarında Büyükçekmece Belediyesinde imardan sorumlu başkan yardımcısı N.S. ile İmar ve Şehircilik Müdürü A.Ç’nin de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Savcılık ilçe belediyesindeki rüşvet soruşturmasında mali değeri yaklaşık 8 milyar 640 milyon lira olarak hesaplanan 144 villanın yıkılmasını talep etmişti.