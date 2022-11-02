Büyükçekmece’de inşaat alanında gömülü beş ceset bulundu

Büyükçekmece’de bir inşaat alanında süren kazı ve çalışmalarda gömülü beş ceset bulundu.
DHA’nın aktardığına göre, cesetlerin bulunması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sürüyor.
Güncellenecek…
Yaramazlara biraz batar!
Büyükçekmece’de bir inşaat alanında süren kazı ve çalışmalarda gömülü beş ceset bulundu.
DHA’nın aktardığına göre, cesetlerin bulunması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sürüyor.
Güncellenecek…
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