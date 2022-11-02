Büyükçekmece’de inşaat alanında gömülü beş ceset bulundu

Büyükçekmece’de bir inşaat alanında süren kazı ve çalışmalarda gömülü beş ceset bulundu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv) (Temsili)

DHA’nın aktardığına göre, cesetlerin bulunması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sürüyor.

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