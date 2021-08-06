Diken

Yaramazlara biraz batar!

Şirketlerin 25 milyar liralık borcu daha yeniden yapılandırıldı

Mayıs ve haziranda büyük ölçekli şirketlerin bankalara olan 24,9 milyar liralık borçları daha yeniden yapılandırıldı.

Fotoğraf: Reuters

Yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmaları 2019 yılında devreye alınmış, son olarak geçen ay süreci hızlandıracak yeni bir düzenleme getirilmişti.


Hürriyet’ten Neşe Karanfil’in haberine göre toplam yapılandırılan tutar 66,3 milyar lirayı buldu.

Mayıs ayında büyük ölçekli şirketler grubunda 14,3 milyar liralık borç yeniden yapılandırıldı. Akdeniz bölgesinde dört şirkete ait 7,8 milyar lira, İstanbul’da da 5,2 milyar liralık borç yapılandırma kapsamına alındı. Haziranda da 10,6 milyar liralık borç yapılandırıldı.

Bunun 6,8 milyar liralık kısmının Batı Anadolu’daki üç şirkete, 3,8 milyar lirasının da İstanbul’daki sekiz firmaya ait olduğu belirtildi.

Haziranda yapılandırılan borçların 5,3 milyar liralık kısmı iki enerji, 1,6 milyar liralık kısmı ise inşaat firmalarına ait. Diğer sektörlerde faaliyet gösteren iki şirketin de üç milyar liralık borcu yeniden yapılandırıldı.

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