Bütün şehir onun peşinde: Squid Game gardiyan kostümüyle gezen kişi kim?

Netflix’in rekorlar kıran dizisi Squid Game’deki gardiyanların kostümünü giyen bir kişi, Britanya’nın Coventry şehrinde farklı noktalarda birkaç gün arayla görülmesinin ardından kentte merak konusu oldu.

Fotoğraf: Twitter/Jaz Padam

Squid Game, Netflix’in en çok izlenenler sıralamasının zirvesine sadece 28 günde ulaşmıştı. Dizi borca batmış 456 insanın, 39 milyon dolarlık ödül uğruna ölümcül bir yarışmanın cazibesine kapılmasının hikayesi.

Bu ölümcül oyunların düzenlenmesinde kırmızı kıyafet ve siyah maske takan gardiyanlar görev alıyor. Gardiyanların görevlerine göre maskelerinde üçgen, daire ve kare şekilleri yer alıyor. Bu gardiyanların kıyafetleri ve maskesi kısa sürede popüler hale gelmişti.

Bu gardiyan kostümleri giyen biri, son günlerde Britanya’nın Coventry şehrinde görülmeye başladı. Britanya’daki gençlik partilerinde bu tür karakterlerin kılığına bürünmek sık rastlanan bir durum olsa da aynı kostümlü kişinin günlerdir farklı noktalarda görünmesi, şehir halkında merak uyandırdı.

Yerel basında kendine yer bulan olayla ilgili kimi teoriler de üretildi. CoventryLive’e konuşan bir şehir sakini bunun çocuklar için organizasyonlar düzenleyen bir şirket çalışanının iş kıyafeti olduğunu düşünüyor.

Bir başkası kostümün eğlence partileri için giyildiği düşüncesinde.

Jaz Padam isimli vatandaşa göreyse kostümü giyen kişi, sosyal medyada yer almasının ardından bunu herkesle dalga geçmek için devam ettirmeye başladı.