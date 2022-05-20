Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda Buse Naz Çakıroğlu ve Hatice Akbaş dünya şampiyonu oldu.

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Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri’nde düzenlenen şampiyonanın 11’inci ve son gününde Çakıroğlu ve Akbaş altın madalya için ringe çıktı.

50 kiloda mücadele eden Çakıroğlu, Moğol rakibi Mungunsaran Balsan’ı 5-0 yendi.

54 kiloda ringe çıkan Hatice Akbaş da Romanyalı Lacramioara Perijoc’u 3-2’lik skorla eledi.

48 kiloda mücadele eden Ayşe Çağırır’ın da dün şampiyon olmasıyla Türkiye organizasyondaki üçüncü şampiyonluğunu almış oldu.