Bursa’da belediye toplu sözleşme imzaladı: En düşük ücret 5 bin liranın üzerinde

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde çalışan 6 bin 40 personeli kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmesi sonucunda anlaşma sağlandı. En düşük ücret 5 bin 117 lira oldu.

Fotoğraf: bursa.bel.tr

Belediye, BUSKİ Genel Müdürlüğü ve belediye iştiraki şirketler ile HAK-İŞ’e bağlı Hizmet-İş ve Özgüven-Sen sendikaları arasındaki toplu iş sözleşmesinde bugün imzalar atıldı.

Büyükşehir Belediyesi Yol İşleri Şantiyesi alanında düzenlenen törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sözleşmenin 15 Mart 2021’den itibaren 36 ay süreyle geçerli olacağını söyledi.

Aktaş, ‘çalışanların maaşlarını enflasyon karşısında ezdirmemek’ için altı ayda bir enflasyon artı 1 puanlık refah payı oranında zam yapılmasının öngörüldüğünü belirterek, aynı işi yapan birimde çalışanların maaş farklarının da büyük ölçüde giderildiğini kaydetti.

Belediye başkanı şöyle devam etti: “Toplu iş sözleşmesiyle en düşük ücretli grubunda çalışan evli, eşi çalışmayan ve iki çocuk sahibi çalışanımızın net ücreti 15 Eylül 2021 tarihinden itibaren 5 bin 117 liraya yükseltildi. 6 aydır iftira atanlara duyurulur. Tüm farklar da hesaplara yatırıldı. İnşallah Rabbim mahcup etmeden süreci tamamlarız. 36 aylık süreyi kapsayan toplu iş sözleşmemiz sonunda en düşük ücret grubunda görev yapan çalışanlarımıza yaklaşık yüzde 61 oranında ücret artışı sağlanmış olacak. Ananınızın ak sütü gibi helal olsun. Nihayetinde emeğiniz ve alın teriniz var. Yıllık toplam 10 gün olan ikramiye ödemesi, her ay ücret ödemesiyle birlikte beş yevmiye olmak üzere yıl boyunca toplam 60 gün ikramiyeye çıkararak tüm çalışanlarımıza ödeyeceğiz. İkinci dönem içerisinde ikramiyeler 70-75 gün olarak ödenirken, üçüncü dönem ise 80-85 güne çıkararak ödemeye devam edeceğiz.”

Diğer haklara yüzde 5 zam

Sosyal ve sendikal haklarda da iyileştirmeler yapıldığını belirten Başkan Aktaş, çocuk yardımı, yakacak yardımı, öğrenim yardımı, aile yardımında iyileştirmeler yapıldığını ifade etti.

Hakların son dönemde yüzde 5 oranında arttırarak ödemeye devam edileceğini dile getiren başkan şöyle devam etti: “Doğum yapan kadın çalışanlarımızın ücretsiz izin hakları 12 aya yükseltildi. Hâlihazırda var olan silah ve direksiyon primlerinde, direksiyon primlerinde, silah tazminatında iyileştirmeler yapıldı. İlaveten kanalizasyon, su şebeke hattı, asfalt işleri, boya işleri, sayaç endeks işleri kapsamında görev yapan gruplar için günlük 10,50 TL yıpranma primi ve çağrı merkezi görevlisi çalışanlarımız için günlük 12,72 TL yıpranma primi ödemesi yapılacak. Ramazan ve Kurban bayramlarıyla alakalı yardımlarımız, son dönem yüzde 5 arttırmak kaydıyla revize edildi. Askerlik görevi için ayrılan, evlenen, birinci derece yakını vefat eden, tabi afetten zarar gören çalışanlarımız için belirli haklar son yıl yüzde 5 arttırmak kaydıyla yeniden düzenlendi. Bu düzenlemelerle beraber Bursa’daki belediyelerin yanımızdan geçmesi mümkün değil.”