Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO’nun internet sitesinden yapılan duyuruda, saat 08:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya), 09:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas), 10:00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.
BUDO’nun 07:00’deki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferide aynı gerekçeyle iptal edilmişti.