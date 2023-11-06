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Yaramazlara biraz batar!

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Fotoğraf: AA

BUDO’nun internet sitesinden yapılan duyuruda, saat 08:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya), 09:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas), 10:00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.


BUDO’nun 07:00’deki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferide aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

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