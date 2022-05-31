Burhanettin Duran: Yunanistan ve Türkiye’nin iç gündemleri birbirlerine karşı hareketlenecek

Yunanistan ve Türkiye seçimlere çok yakın iken Washington’un Atina’yı, halk tabiriyle şımartması, NATO müttefikleri arasında riskli bir sürece işaret ediyor. Ankara, güvenlik taleplerinin karşılanması konusunda ısrarlı olacak. İsveç ve Finlandiya’nın üyeliği vetosunda da Suriye’de operasyon konusunda da milli çıkarlarının gerektirdiği adımları atacak. Ege adalarının silahlandırılmasını Türkiye’nin adaların egemenliğini tartışmaya açtıracak bir yaklaşım olarak gördüğü biliniyor.

İşte yakında seçim ortamına girecek olan Yunanistan ve Türkiye’nin iç gündemleri birbirlerine karşı hareketlenecek. Bu atmosferde özgüveni yükselen Atina’nın karasularını 12 mile çıkarmak gibi bir cüreti gösterme ihtimalini seslendirenler var.

Burhanettin Duran’ın yazısı