Burhanettin Duran: Yeni bir istikrarsızlık dönemi açılıyor

Orta Asya’dan Afganistan ve Kafkaslara uzanan bölgelerde yeni bir istikrarsızlık dönemi açılıyor.

Bu yeni dönemde Türkiye istikrar sağlayıcı rol üstlenebilir.

Ve TDD’nin güçlendirilmesini de içeren bu rolün Rusya ve Çin gibi ülkelerin kısa ve orta vadeli çıkarlarına tümüyle zıt olduğu düşünülmemeli.

Rus askerlerinin ne kadar Kazakistan’da kalacağı sorusu önemli.

Ancak Rusya’nın, askerini doğrudan Kazak protestoculara müdahalede kullanmama ihtiyatını göstermesi beklenir.

Aksi durumda protestoların tümüyle Kazak milliyetçiliği formuna oturması ve kuzey bölgelerde Rus azınlıklarının çatışmaya dahil edilmesi riski bulunuyor.

Burhanettin Duran’ın yazısı