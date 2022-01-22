Burhanettin Duran: Türkiye’nin Ukrayna krizinin her aşamasında üsteleneceği etkin roller var

Kısa sürede çözümlenmesi beklenmeyen bu gerilimde önümüzde üç senaryo var. İlki, bu büyük pazarlıktan bazı kazanımlar elde eden Putin, gerilimi düşürmeyi seçebilir. Ve o noktada Putin-Zelenski görüşmesinin önü açılır. İkincisi, Putin, Biden’dan istediklerini alamaz ve Batı ittifakının siyasi ve ekonomik yaptırımlarının yüksek maliyeti karşısında gerilimi düşürmeyi tercih ederse bu durumda yine Zelenski ile müzakere etmeyi faydalı görebilir. Üçüncüsü ise istediklerini alamayan Putin’in Ukrayna’da çatışmayı seçmesidir.

Bu tür bir çatışma da sınırlı olabilir, aksi takdirde dünyanın taşımakta zorlanacağı yeni bir kutuplaşma başlayacaktır. Bu üç seçenek açısından da Erdoğan’ın Putin ve Zelenski ile lider diplomasisi seçeneğini seslendirmesi çok değerli. Kırım’ın ilhakını kabul etmeyen Türkiye, Ukrayna’nın bütünlüğünden yana. İyi ilişkiler içerisinde olduğu Rusya ve Ukrayna’nın Donbas krizini müzakere ile çözmesini istiyor. Yine Rusya, Kafkaslar’da olduğu gibi Karadeniz’de de istikrarın sağlanmasında Türkiye ile çalışmayı daha uygun görebilir. Hasılı, çevresindeki bölgelerde barışı, istikrarı ve işbirliğini önceleyen Türkiye’nin uzun süreceği anlaşılan Ukrayna krizinin her aşamasında üsteleneceği etkin roller var.

Burhanettin Duran’ın yazısı