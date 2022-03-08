Burhanettin Duran: Tam bir kabus senaryosu

Uzmanlar üç haftalık sürenin kritik olduğuna dikkat çekerek savaşın daha da çirkinleşmesinden endişe ediyor. Kiev’in düşmesi durumunda “sürgünde hükümet” dahil alternatif senaryolar gündemde. Ukrayna’nın bölünmesi ya da Batı destekli uzun bir iç savaşa sürüklenmesi ihtimallerinin ikisi de en kötü senaryolar. Yine nükleer kartı şimdiden çeken Putin’in savaşı Doğu Avrupa’ya taşıması tam bir kâbus senaryosu olur. Ukrayna, ne yazık ki, giderek Avrupa’nın Suriye’si veya Afganistan’ı olma yolunda. Komşu ülkelere geçen Ukraynalı mülteci sayısı 2 milyona yaklaştı.

Burhanettin Duran’ın yazısı