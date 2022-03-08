Burhanettin Duran: Tam bir kabus senaryosu

Uzmanlar üç haftalık sürenin kritik olduğuna dikkat çekerek savaşın daha da çirkinleşmesinden endişe ediyor. Kiev’in düşmesi durumunda “sürgünde hükümet” dahil alternatif senaryolar gündemde. Ukrayna’nın bölünmesi ya da Batı destekli uzun bir iç savaşa sürüklenmesi ihtimallerinin ikisi de en kötü senaryolar. Yine nükleer kartı şimdiden çeken Putin’in savaşı Doğu Avrupa’ya taşıması tam bir kâbus senaryosu olur. Ukrayna, ne yazık ki, giderek Avrupa’nın Suriye’si veya Afganistan’ı olma yolunda. Komşu ülkelere geçen Ukraynalı mülteci sayısı 2 milyona yaklaştı.
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Araştırma: Boğaziçili akademisyenlerin tepkisini haklı bulanlar çoğunlukta
KONDA’nın Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleriyle yürüttüğü araştırmasına göre üniversitedeki gelişmelerden haberdar olanların yüzde 80’i öğretim üyelerinin tepkisini haklı buluyor.
Ukrayna, 60 milyon dolar kripto para bağışı topladı
Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı saldırılardan bu yana Ukrayna’ya yaklaşık 60 milyon dolarlık kripto para bağışlandığı bildirildi.
Artık öğrenci değil orta sınıf ‘Az çorba çok ekmek’ istiyor
Kuru 18 liradan 13 seviyelerine düşüren hükümet üç ay geçmesine rağmen “Bu düşüş fiyatlara da yansıyacak” vaadini hala yerine getiremedi. Fahiş zamları kontrol altına alabilmek için “Fiyat düşürmeyenler denetlenecek, sert cezalar uygulanacak” dense de Türkiye her yeni güne zamla uyanıyor. Sadece akaryakıt değil, gıdadan giyime kadar temel ihtiyaçlara zam geliyor.
Demet Evgar BM Kadın Birimi Türkiye Ofisi’nin ilk iyi niyet elçisi seçildi
Evgar sosyal medya hesaplarından paylaştığı ve “Sen de sesini duyur!” diyerek kadınlara seslendiği tek kişilik bir protesto videosuyla BM ile bu işbirliğine dair ipucu vermişti.
İşgal günlerinde ebeveynlik: Anne beni vuracaklar mı?
Savaşlarda en çok korunması gerekenler çocuklar. Onların can güvenliğini sağlamak anne-babaları için her şeyden önemli. Bir de psikolojik etkisi var kentlerde gezen tanklara, çatışmalara şahit olmanın, siren ve silah sesleri duymanın. İşte orada ebeveynlerin zor görevi başlıyor. Olup biteni çocuklarına nasıl anlatacaklar?