Burhanettin Duran: Savaşın seyri değişiyor

Rus güçlerinin Kiev çevresinden çekilmesi ile savaşın seyri değişiyor. Bir yandan Buça’dan yansıyan görüntüler dünya kamuoyunda Rus karşıtı algıyı güçlendiriyor. Rus lider Putin’i savaş suçlusu gören kampanyanın hızlanması şaşırtıcı olmaz. Diğer yandan ise 24 Şubat’ta Rus işgali başladığında konuşulan senaryolardan bazılarının gerçekleşmeyeceği artık netleşti.

Kiev’in düşürülerek Zelenski yönetiminin değiştirilmesi ve Dinyeper Nehri’nin doğusunun kontrolünü ele geçirerek Ukrayna’yı ikiye bölme ihtimalleri gündemden düştü.

Şimdi zihinlerdeki soru ilk etabın tamamlandığı argümanıyla yeniden konumlanan Rus güçlerinin doğu ve güneydeki hedefinin tam olarak ne olduğu.

Kırım ile Donbas’ı birleştirecek bir işgal mi yoksa Odessa’yı da içerecek şekilde Ukrayna’nın Karadeniz ile kıyısını ortadan kaldıracak daha geniş bir işgal mi?

Burhanettin Duran’ın yazısı