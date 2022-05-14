Burhanettin Duran: Rusya, şimdi daha büyük bir meydan okumayla yüz yüze

Ukrayna işgalini NATO genişlemesini engellemek için yaptığını söyleyen Rusya, şimdi daha büyük bir meydan okuma ile yüz yüze. Nitekim Kremlin bu iki ülkenin NATO’ya katılmasını Rusya için “kesin tehdit” olarak göreceklerini açıkladı. Yine Rus yetkililer, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılmasının Avrupa’yı daha güvenli kılmayacağını söylemekle kalmadı, NATO üyesi olmanın bu iki ülkeyi “çatışma alanına dönüştüreceğini,” “düşmanın parçası haline getireceğini ve bütün riskleri taşıyacağını” yüksek sesle dillendirdiler. “Askeri-teknik önlemler” dahil “misillemede bulunma” tehdidinde bulundular. Kuzey’den de çevreleneceğini gören Rusya’nın Baltık Denizi’ne nükleer füzeler yerleştirme arayışına hazır olalım. ABD ve İngiltere yeni üyelikleri desteklerken Türkiye’nin rahatsızlık belirten havası hissediliyordu.
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