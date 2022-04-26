Burhanettin Duran: Putin, operasyonun ikinci evresine odaklandı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kiev’i ziyaret ederek Rusya’nın “başarısız olduğunu” ilan etse de Putin’in pes etmesini kimse beklemiyor. Kiev’i ele geçiremediği için Zelenski yönetimini deviremeyen Putin, operasyonun ikinci evresine odaklandı.

Rus kamuoyunun Kiev ablukasının kaldırılmasını sorun ettiği söylenemez. Ukrayna’nın doğu ve güneyindeki bölgelerin Rusya’nın kontrolünde olmasını pekâlâ “başarı” olarak sunabilecektir. Öte yandan Kiev’in düşmemesi Ukrayna’nın savaşma kapasitesini gösterdi. Başta ABD ve İngiltere olmak üzere Batı ülkeleri Kiev’e istediği saldırı silahlarını verecektir.

Bu da Donbas-Kırım- Odessa hattındaki savaşı uzun bir cephe savaşına çevirecektir. Moskova’nın planladığı hattı ele geçirene kadar durmayacağı öngörülebilir.

Burhanettin Duran’ın yazısı