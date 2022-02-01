Burhanettin Duran: Kürt meselesine dönüşü söylem düzleminde beklenmeli

Bu sıkışmışlık içinde CHP helalleşme söyleminden öteye geçemez. Bu da hayli geride bir konum, CHP’ye iktidar karşısında üstünlük sağlamaz. AK Parti hem Kürtlerle helalleşme hem de kimlik taleplerini karşılama konusunda hayli güçlü bir pratiğe sahip. AB reformlarından iki çözüm süreci denemesine kadar yaptıkları ile HDP çizgisini suçlamakta güçlü argümanlara sahip. Kürt milliyetçilerinin aşırı talepleri haricindeki beklentilerin karşılandığı bir ortamdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir yandan terörle mücadelenin önemini anlatan, diğer yandan da Kürt seçmeni kuşatan ve HDP’nin Kürtlere zarar verdiğini vurgulayan söylemi muhalefetin muğlak “helalleşme” söylemini rahatlıkla alt edebilir. Muhalefetin Kürt meselesinde iddialı politika önerisi ile gelme ihtimali ise 6 artı 1 ittifakını imkânsız kılar. Seçimlere giderken Kürt meselesine dönüşü söylem düzleminde beklemek gerekir.

Burhanettin Duran’ın yazısı