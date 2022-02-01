Burhanettin Duran: Kürt meselesine dönüşü söylem düzleminde beklenmeli

Bu sıkışmışlık içinde CHP helalleşme söyleminden öteye geçemez. Bu da hayli geride bir konum, CHP’ye iktidar karşısında üstünlük sağlamaz. AK Parti hem Kürtlerle helalleşme hem de kimlik taleplerini karşılama konusunda hayli güçlü bir pratiğe sahip. AB reformlarından iki çözüm süreci denemesine kadar yaptıkları ile HDP çizgisini suçlamakta güçlü argümanlara sahip. Kürt milliyetçilerinin aşırı talepleri haricindeki beklentilerin karşılandığı bir ortamdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir yandan terörle mücadelenin önemini anlatan, diğer yandan da Kürt seçmeni kuşatan ve HDP’nin Kürtlere zarar verdiğini vurgulayan söylemi muhalefetin muğlak “helalleşme” söylemini rahatlıkla alt edebilir. Muhalefetin Kürt meselesinde iddialı politika önerisi ile gelme ihtimali ise 6 artı 1 ittifakını imkânsız kılar. Seçimlere giderken Kürt meselesine dönüşü söylem düzleminde beklemek gerekir.
SON HABERLER
Bankaların kârı tüm zamanların zirvesinde
Bankacılık sektörü, 2021’de 92 milyar 83 milyon lirayla tüm zamanların en yüksek kârını elde etti.
Enflasyonu Merkez Bankası bile açıklayamadı
Merkez Bankası’nın enflasyon hedefleriyle ilgili olarak kanunun getirdiği zorunlulukla yayınladığı ‘açık mektup’ta hedefin neden tutturulamadığına ilişkin yorum yapmadı.
Erdoğan’ın memleketi Rize’de de fatura isyanı: Çarpilduk, yanduk
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’de vatandaşlar zamlı elektrik ve doğalgaz faturalarından sonra sokağa çıktı.
‘Demokrasi ilkesi’ne rağmen: ‘Dış güçler’den Türkiye’ye rekor yatırım
Dünyaca ünlü ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, iktidarın ‘dış güç’ söylemine karşıt olarak Türkiye’ye artan dış yatırımlarla ilgili olarak ”Kötü denilebilecek makroekonomik politikalar, ülkeye 10 yıldan fazla bir süredir akan dış fonlarla destekleniyor” dedi.
Danıştay ‘birileri’ne hatırlattı: Pazarlıkla ihale ancak acil durumlarda yapılabilir
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün son zamanların en büyük ihalelerinden biri olarak gösterilen Erdemli–Silifke–Taşucu yolunun Melleç-Kaledran bölümü pazarlık usulü ihale edildiği için Danıştay’a takıldı. Danıştay, pazarlık usulü ihalenin ancak acil durumlarda yapılabileceğine işaret etti.