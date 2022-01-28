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Yaramazlara biraz batar!

Burhanettin Duran: ‘Krizde Türkiye devreye mi giriyor’ sorusu akıllara geldi

ABD ve NATO ile Rusya arasındaki yazışma trafiği devam ederken dün Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetini kabul ettiği, Kovid durumu ve programı uygun olduğunda Türkiye’ye geleceği açıklamasını yaptı.
Kuşkusuz Putin’in Ankara ziyareti çok boyutlu düzlemde enerji ve savunmadan Suriye’ye kadar ikili ve bölgesel ilişkileri içerecek.
Ancak Erdoğan’ın şubat başında Ukrayna’ya gideceği ve Putin ile Zelenski’yi bir araya getirme fikrini birkaç kez seslendirdiği hatırlandığında “Acaba mevcut krizde Türkiye devreye mi giriyor?” sorusu akıllara geldi.

Burhanettin Duran’ın yazısı


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