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Yaramazlara biraz batar!

Burhanettin Duran: Kılıçdaroğlu’nun bu siyaseti aday olmaya yetebilir ama seçmeni ikna edemez

Kılıçdaroğlu, birkaç boyutlu, dikkatli ve seçilmiş unsurlardan oluşan bir siyaset yürütüyor. Kendisine akıl veren üç çizgiyi, zikzaklarla da olsa söylem ve eyleminde birleştiriyor.
1- AK Parti’den ayrılanlardan alınma söylem (helalleşme ve kapsayıcılık iddiası).
2- HDP ve aşırı soldan mülhem eylemler (boykot, sokak imaları ve yalana dayalı propaganda).
3- CHP elitlerinin bir türlü dizginleyemediği jakoben, hesap sorma duyguları (bürokratlara tehditler ve hesap sorma söylemi gibi).
Kılıçdaroğlu’nun bu tutarsız ve eklektik siyasetinin cumhurbaşkanı adayı olmaya yetebileceği ancak kazanmak için seçmeni ikna edemeyeceği görüşündeyim.

Burhanettin Duran’ın yazısı


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