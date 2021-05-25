Burhanettin Duran: Kılıçdaroğlu yeni bir dil üretmenin peşinde

Kılıçdaroğlu yeni bir dil üretmenin peşinde. Kapsayıcı görünümlü bu yeni dil yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alıyor.

Ancak bu defa AK Parti etrafından konsolide olan seçmeni ürkütmeyen bir üslup kullanıyor. “CeHaPe” belgeselinde kendi yönetimindeki CHP’yi anlatırken Kılıçdaroğlu, AK Parti’ye karşı önceki eleştirilerine kıyasla daha dolaylı bir ötekileştirme yapıyor.

Dahası, “Erdoğan artık Türkiye için bir yük olmaya başladı. Türkiye’yi yönetemiyor. Tavsiyem bir an önce 83 milyonun daha büyük acılarla karşı karşıya kalmaması için sandığı getirmesi, ‘Ayrılmak istiyorum’ demesi” cümlelerinde olduğu gibi AK Parti etrafındaki kararsız seçmene yöneliyor.

Erdoğan’ı “ülkeye yük” olarak sunmayı “devr-i sabık yapmayacağız” mesajı ile harmanlıyor. Muhafazakâr kesimin başörtüsü ve dini eğitim gibi kazanımlarının geriye götürülmeyeceğini ima ediyor.

Halbuki Kılıçdaroğlu’nun “diktatör” nakaratları ve iktidara destek veren toplumsal kesimi fırçalayan, suçlayan konuşmaları hâlâ hatırlarda.

Burhanettin Duran’ın yazısı