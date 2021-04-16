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Yaramazlara biraz batar!

Burhanettin Duran: Donbas geriliminde inisiyatif hâlâ Putin’in cebinde

Ukrayna’nın NATO üyeliğinin kabul edilmesi, edilse de gereğinin yapılarak toprak bütünlüğünün korunması mümkün görünmüyor.

Donbas bölgesinin Ukrayna’dan koparılması, Avrupa’nın güvenliğine vurulacak yeni bir darbe olur.

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Bugünkü şartlarda ABD ve Avrupa’nın Rusya’ya gösterebildiği sopa, yaptırımlarla sınırlı. Moskova ise bu sopaya hayli alışkın.

Batı başkentleri kapsamlı yaptırımlarda anlaşmadıkça, ki bu en çok Rus enerjisine bağlı Avrupa’yı etkiler, Moskova’yı geri adım atmaya zorlayamazlar.

Washington bu gerilimden istifade Kuzey Akım 2 meselesinde Berlin’in elini bükebilir.

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Özetle, Donbas geriliminde inisiyatif hâlâ Putin’in cebinde.

Kendisine “katil” diyen ve telefonlarına çıkmayan Biden’a ikili zirve teklifi yaptırdı.

Jeopolitik ve iç siyasi hesaplarına göre Donbas, geriliminin dozunu ayarlayacak.

Burhanettin Duran’ın yazısı

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