Burhanettin Duran: CHP’nin pazarlık gücünü artırmaya yönelik bir taktik

Kılıçdaroğlu’nun adaylığının da tartıştırılması CHP’nin pazarlık gücünü artırmaya yönelik bir taktik. Ancak CHP’nin bu taktiği İP’i HDP’li ittifak modellerine ikna etme amaçlı. Kılıçdaroğlu’nun adaylığının masadaki seçeneklerden birisi olarak sunulabilmesi için (börek açma dahil) bir miktar kampanya yapılması da gayet normal. Seçim öncesinde parti liderlerine başkan yardımcılığı ya da bakanlık dağıtma formülünün Kılıçdaroğlu’nu ümitlendirmesi de mümkün. Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turuna muhalefetin her partisi kendi adayı ile girecekse CHP adayının ikinci sırada çıkması beklenir. Kılıçdaroğlu ‘makam dağıtma formülü’ ile ikinci turda bir fırsat yakalayacağını hesap ediyor olabilir. Ben yine de Kılıçdaroğlu’nun adaylığının Akşener’in adaylığını engellemek, HDP’ye ikna etmek ve çatı aday üzerinde uzlaştırmak için öne sürüldüğü görüşündeyim.

Burhanettin Duran’ın yazısı