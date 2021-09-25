Burhanettin Duran: CHP ve İP çifte kıskaca girebilir

Kanaatimce CHP’nin hamlesi belki HDP’nin marjinallikten kurtarılmasına katkı sağlayabilir, başka da bir sonuç vermez.

Bunun PKK’yı da rahatlatan bir sonuç olacağı açık.

O zaman yeni soru şu:

CHP ve İP tabanı, Kılıçdaroğlu’nun açtığı dosyadan çıkacaklara, yani HDP’nin radikal taleplerine hazır mı?

“İki anadilde eğitime” ve “özerkliğe” sıcak bakar mı?

Türk kimliğini tartışmaya açacak “Kürt kurucu unsur” iddiasına ne derler?

İşte Kılıçdaroğlu bütün bu konuların konuşulacağı bir kutunun kapağını açtı. Bırakın HDP ile meseleyi çözmeyi, tartışılmasından bile zarar göreceği riskli bir alana geçti.

CHP ve İP, çifte kıskaca girebilir.

Özerklik ya da anadilde eğitim konularına giremedikçe Erdoğan’ın Diyarbakır söylemi ile HDP’nin talepleri arasında sıkışacak.

Çözüm sürecinin sorunlarının konuşulması AK Parti’yi değil CHP ve İP’i zora sokar.

Burhanettin Duran’ın yazısı