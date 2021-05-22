Burhanettin Duran: Çatışan ideolojilere sahip partilerin nasıl bir ortak Türkiye tahayyülü var bilmiyoruz

Son dönemde cumhurbaşkanı adayı olabileceğini daha sık söyleyen Kılıçdaroğlu ‘CeHaPe zihniyeti’ adlı belgeselde ‘Kurucu Meclis’ metaforu ile geçiş süreci güzellemesi yapıyor. Kapsamlı, herkesi içeren bir koalisyonu demokrasi ittifakı olarak sunma hayalinde. Hacıbayram sembolizmi ile Erdoğan karşıtlığına dayalı negatif siyaset örtülemez. Çatışan ideolojilere sahip partilerin nasıl bir ortak Türkiye tahayyülü var bilmiyoruz. Olası bir geçiş süreci CHP’nin tek parti yönetimi ile mi sonlanır? Türkiye’nin milli menfaatleri ‘dostlarla uyum’ adına tehlikeye mi atılır?

Burhanettin Duran’ın yazısı